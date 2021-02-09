Одесских чиновников уличили в присвоении земель Госспецсвязи

На незаконно отчужденных землях осуществляется застройка многоквартирными домами.

Одесских чиновников уличили в присвоении земель Госспецсвязи
Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили в Одессе должностных лиц нескольких государственных учреждений и горсовета, незаконно переоформивших право собственности на земельный участок Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, таким образом аффилированные с фигурантами коммерческие структуры незаконно получали и другие крупные "куски" одесской земли.

Организовали схему чиновники Одесского горсовета, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Держгеокадастра и частные застройщики. Киберспециалисты СБУ задокументировали, что фигуранты подделали официальные документы и изменили собственность земель площадью почти 4 гектара.

Также проверяется информация, что злоумышленники действовали посредством незаконного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем государственных контролирующих органов.

"Сейчас на незаконно отчужденных землях осуществляется застройка многоквартирными домами - с многочисленными нарушениями законодательства. Судом наложен арест на участок, а также на здания, недострои, другие складские помещения с лишением права пользования, распоряжения имуществом и запретом проведения строительных работ", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Во время расследования правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых были изъяты: проектная документация на строительство жилого комплекса, черновые записи, бланки с оттисками печатей строительных компаний и другие материалы, подтверждающие незаконный вывод земельного участка из государственной собственности для коммерческой застройки.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере и Офиса генпрокурора.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее Хозяйственный суд города Киева обязал компанию снести самовольно построенный отель в Оболонском районе столицы.

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