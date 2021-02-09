Секретарша Кивы, которую судили за кражу телефона, стала заместителем главы райсовета

Кива проблемы не видит: "Ну и что? У меня была судимость, у Юлии Тимошенко была, у Юрия Луценко была".

Секретарша Кивы, которую судили за кражу телефона, стала заместителем главы райсовета
Фото: vk.com/karinochka_blondinochka42

Одним из заместителей главы Полтавского районного совета по результатам местных выборов стала 22-летняя представительница ОПЗЖ Карина Дячун, бывшая секретарша Ильи Кивы.

Как выяснило местное издание "Полтавщина", еще год назад ее судили за кражу телефона по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса.

В материалах судебного дела говориться о том, что 7 июля 2019 года, около 11:39, обвиняемая, находясь в магазине "Та-Da", находящемся в Полтаве на проспекте Мира, 30а, похитила мобильный iPhone 6 Plus стоимостью 4100 грн.

Обвиняемая в судебном заседании полностью признала себя виновной в краже и сказала, что в тот день она зашла в магазин, на одной из полок увидела мобильный телефон, выключила его и незаметно взяла себе. Позже она включила телефон, но ей через некоторое время позвонил знакомый из полиции и сказал, что если телефон у нее, то его нужно вернуть. Мобильный телефон она вернула добровольно. В содеянном раскаялась, наименование и стоимость похищенного не оспаривала.

Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде штрафа 850 грн.

Поскольку по Уголовно-процессуальному кодексу подобное правонарушение считается проступком, а не преступлением, после отбытия наказания человек считается не имеющим судимости.

В ноябре 2020-го Дячун стала депутатом Полтавского районного совета, где в январе 2021 года ее выбрали заместителем главы райсовета.

Ее бывший начальник Кива не видит проблемы в том, что Дячун была под судом.

"Она работала в офисе в качестве моего секретаря. Относительно суда, то спрошу: ну и что? У меня была судимость, у Юлии Тимошенко была, у Юрия Луценко была. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка «От сумы и тюрьмы - не зарекайся». Поэтому я согласовал ее назначение секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение", - сказал Кива.

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