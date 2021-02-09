Депутатов "Слуги народа" вызывают в Офис президента "на беседу"

По информации источников, вызывают тех парламентариев, кто не голосовал за назначение Витренко.

Владимир Зеленский вызвал в Офис президента народных депутатов, во второй раз не голосовавших за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики.

Об этом LB.ua сообщили источники в "Слуге народа".

"Сегодня в 17:00 президент вызвал к себе всех нардепов «Слуги», которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз "не дергались" и голосовали», - рассказал источник в партии.

В то же время один из депутатов, который во второй раз не голосовал и "воздержался" во время голосования за назначение Витренко во второй раз, отметил, что его на встречу не приглашали.

"Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит", - сказал парламентарий.

Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что "такое совещание будет, но - не на тему Витренко".

"Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины", - рассказал депутат.

Другой парламентарий отметил, что "в начале недели были планы проведения внеочередной сессии (для принятия законодательных изменений по продлению полномочий Витренко, поскольку срок статуса «и.о.» закончился). Но снег сломал все планы. Депутаты физически не смогут вернуться в столицу".

Напомним, в декабре прошлого года и январе 2021-го парламент дважды отказывал в назначении экс-топ-чиновника "Нафтогаза" Юрия Витренко министром энергетики. Кабмин после первого проваленного голосования назначил его и.о.

По словам источников шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, после того, как в декабре впервые сорвалось голосование за Витренко, тем нардепам партии власти, кто не нажал "зеленые" кнопки, урезали финансовое обеспечение. Как отметил один из соратников президента, повторный провал Витренко "он воспринял как личное оскорбление"... Впрочем, сам Витренко, судя по его комментариям, не против, как минимум, попробовать в третий раз. Подробнее об этом читайте в материале "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

Отметим, что 25 января в КВЦ "Парковый" состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Зеленским, во время которого парламентарии также заслушали нардепа Александра Дубинского о введении против него санкций США . Президент во время заседания дважды поднимал вопрос о выходе Дубинского из фракции, однако нардеп отказался это делать и заявил, что не видит своей вины. Он также пригрозил, что в случае его исключения вслед за ним выйдут еще 30 депутатов.

2 февраля спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Дубинского из состава фракции.