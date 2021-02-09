Депутатов "Слуги народа" вызывают в Офис президента "на беседу"

По информации источников, вызывают тех парламентариев, кто не голосовал за назначение Витренко.

Депутатов "Слуги народа" вызывают в Офис президента "на беседу"
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Владимир Зеленский вызвал в Офис президента народных депутатов, во второй раз не голосовавших за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики.

Об этом LB.ua сообщили источники в "Слуге народа".

"Сегодня в 17:00 президент вызвал к себе всех нардепов «Слуги», которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз "не дергались" и голосовали», - рассказал источник в партии.

В то же время один из депутатов, который во второй раз не голосовал и "воздержался" во время голосования за назначение Витренко во второй раз, отметил, что его на встречу не приглашали.

"Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит", - сказал парламентарий.

Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что "такое совещание будет, но - не на тему Витренко".

"Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины", - рассказал депутат.

Другой парламентарий отметил, что "в начале недели были планы проведения внеочередной сессии (для принятия законодательных изменений по продлению полномочий Витренко, поскольку срок статуса «и.о.» закончился). Но снег сломал все планы. Депутаты физически не смогут вернуться в столицу".

Напомним, в декабре прошлого года и январе 2021-го парламент дважды отказывал в назначении экс-топ-чиновника "Нафтогаза" Юрия Витренко министром энергетики. Кабмин после первого проваленного голосования назначил его и.о.

По словам источников шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, после того, как в декабре впервые сорвалось голосование за Витренко, тем нардепам партии власти, кто не нажал "зеленые" кнопки, урезали финансовое обеспечение. Как отметил один из соратников президента, повторный провал Витренко "он воспринял как личное оскорбление"... Впрочем, сам Витренко, судя по его комментариям, не против, как минимум, попробовать в третий раз. Подробнее об этом читайте в материале "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".

Отметим, что 25 января в КВЦ "Парковый" состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Зеленским, во время которого парламентарии также заслушали нардепа Александра Дубинского о введении против него санкций США. Президент во время заседания дважды поднимал вопрос о выходе Дубинского из фракции, однако нардеп отказался это делать и заявил, что не видит своей вины. Он также пригрозил, что в случае его исключения вслед за ним выйдут еще 30 депутатов.

2 февраля спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Дубинского из состава фракции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Британский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за НавальногоБританский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов анонсировал новые санкции в отношении народных депутатовДанилов анонсировал новые санкции в отношении народных депутатов
Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президентаУкраина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президента
Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на ДонбассеОфис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
Евгения Кравчук: "Можно только поддержать решение СНБО и президента о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц"Евгения Кравчук: "Можно только поддержать решение СНБО и президента о санкциях против одного физического и ряда юридических лиц"
Офис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против НикарагуаОфис президента обнародовал указ о секторальных санкциях против Никарагуа
Мэр Николаева синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, которые отказались говорить по-украинскиМэр Николаева синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ, которые отказались говорить по-украински
В Офисе президента завтра будут решать вопрос третьего выдвижения Витренко кандидатом в министры, - источникиВ Офисе президента завтра будут решать вопрос третьего выдвижения Витренко кандидатом в министры, - источники
Дубинский призвал депутатов не выходить из фракции "Слуга народа" и заявил о манипуляцияхДубинский призвал депутатов не выходить из фракции "Слуга народа" и заявил о манипуляциях
Герасимов требует вызвать руководство ГБР в Верховную Раду из-за офиса в Печерском районеГерасимов требует вызвать руководство ГБР в Верховную Раду из-за офиса в Печерском районе
Экс-президента Чехии дважды оштрафовали за отказ носить маскуЭкс-президента Чехии дважды оштрафовали за отказ носить маску
Последние новости
Подгружаем последние новости