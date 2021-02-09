460 советов обратились к правительству с требованием снизить тарифы для населения, - Тимошенко

Политик предлагает принять предложенный "Батькивщиной" законопроект.

460 советов обратились к правительству с требованием снизить тарифы для населения, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

460 советов разных уровней провели внеочередные сессии и направили официальные обращения к правительству с требованием снизить тарифы для населения. Об этом в своей заметке на фейсбук сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Никакого реального снижения тарифов не произошло. Украинцев заставляют платить 9 гривен за кубометр газа, цена которого в действительности не превышает 3 гривны», - сообщила лидер «Батькивщины».

По мнению политика, игнорированием проблемы правительство лишь усугубляет непростую ситуацию.

«Наша фракция на следующей пленарной неделе снова потребует от парламента отложить все дела и взяться за рассмотрение законопроекта №4680, который за считанные недели позволит снизить цену на газ втрое. Национальные ресурсы должны работать на людей, а не обогащать чиновников-коррупционеров» - призвала Юлия Тимошенко.

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