Зеленский во втором туре победил бы Порошенко, Бойко и Разумкова, - опрос

При этом Разумков в первом туре набрал бы только 2%.

Во втором туре президентских выборов действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы уверенную победу в паре с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, членом ОПЗЖ Юрием Бойко и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

"Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: В. Зеленский, Ю. Бойко, П. Порошенко, Д. Разумков. В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко, Ю. Бойко или Д. Разумковым становится победителем президентских выборов. Д Разумков побеждает П.Порошенко и Ю.Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю. Бойко", - говорится в исследовании.

При этом Разумков в первом туре набрал бы только 2% среди тех, кто определился с кандидатом и пошел бы голосовать.

В первом туре Зеленский получил бы 23% голосов, Бойко - 20%, Порошенко - 18%, Юлия Тимошенко - 11%, Игорь Смешко ("Сила и честь") - 5%, Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция") - 3%, Владимир Гройсман - 3%, Олег Ляшко - 3%, Дмитрий Разумков - 2%, Руслан Кошулинский - 2%, Александр Вилкул - 1,5% и Виталий Кличко - 1%.

Фото: Центр Разумкова

Исследования проводились с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что в соцопросе "Рейтинга" президентский список возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, Петра Порошенко - 16,4%, Юлию Тимошенко -12,3%. Игоря Смешко поддерживают 7,5%, Владимира Гройсмана - 4,3%, Олега Ляшко - 4,0%, Дмитрия Разумкова - 3,2%, Сергея Притулу - 3,1%, Олега Тягнибока - 2,1%, Виталия Кличко - 1,1%.

"Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49% ", - отмечается в исследовании.