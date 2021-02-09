Эксперты ВОЗ не смогли определить, как коронавирус попал на рынок в Ухане (обновлено)

Специалисты предполагают, что местом возникновения COVID-19 может быть не Ухань.

Попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в китайском Ухане, пока не дали результатов.

Об этом 9 февраля заявил глава китайской экспертной комиссии по изучению вируса Лян Ваньнянь, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас невозможно определить, как он попал на рынок", - сказал китайский ученый на пресс-конференции в Ухане.

По его словам, китайские специалисты вместе с коллегами из ВОЗ убедились, что на рынке "были следы вируса на поверхностях. Его могли занести люди или животные (которыми торговали на рынке - ред.)".

Обновление. Международная команда ученых ВОЗ предполагает, что местом возникновения коронавируса может быть не Ухань. Вирус мог циркулировать за пределами этого китайского города до первых зарегистрированных случаев, передает Sky News.

По словам Ляна Ваньнянь, не было никаких доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.

"Неопубликованные данные свидетельствуют о том, что образцы SARS-CoV-2 были обнаружены за несколько недель до первых зарегистрированных случаев в Ухане", - заявил китайский ученый.

Вместе с тем ВОЗ по-прежнему связывает возникновение коронавируса с летучими мышами и ищет промежуточное звено, информирует "Интерфакс-Украина".

"Вся работа, которая была проведена по установлению происхождения вируса и которая продолжается, указывает на природный источник - летучих мышей", - сказал глава группы экспертов ВОЗ Петер Бен Эмбарек.

Однако он отметил, что в Ухане не наблюдается таких популяций летучих мышей, поэтому специалисты изучают другие виды животных, у которых коронавирус мог эволюционировать и затем - передаться человеку.

"На рынке в Ухане продавались, главным образом, замороженные продукты животного происхождения, морепродукты", - добавил он.

Эксперты ВОЗ не исключают, что сначала вирус мог попасть на рынок именно через продукты.

Эмбарек также отметил, что "есть потенциал для дальнейшего изучения" цепочки поставок на рынок и видов животных, которые могли стать звеном распространения.

Лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2 эксперты ВОЗ считают маловероятным.

"Гипотеза о том, что всему виной - утечка из лаборатории, крайне маловероятна ... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса", - заявил представитель ВОЗ.

Специалисты ВОЗ приехали в Ухань в середине января, после 14-дневного карантина они приступили к работе. Они побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые среди первых начали лечить больных, а также посетили Уханьский институт вирусологии.

Напомним, первый случай коронавируса COVID-19 был, вероятно, обнаружен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 мог распространиться от животных. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако непонятно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса. Ранее группа ученых из Китая установила, что вероятным переносчиком нового типа коронавируса могли быть панголины.

6 января команде ВОЗ, которая расследует происхождение ковида в городе Ухань, было отказано во въезде в Китай .

В конце декабря прошлого года АР опубликовало исследование, в котором говорилось о том, что Китай засекретил все исследования о происхождении ковида. Власть частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий о том, что вирус распространился не только с территории Китая.

Также в декабре китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань. Ее приговорили к 4 годам заключения и обвинили в "поиске поводов для раздора".