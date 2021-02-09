В Латвии запретили ретрансляцию 16 роSSийских каналов

Регулятор не нашел, кто их представляет.

В Латвии запретили ретрансляцию 16 роSSийских каналов
Фото: diskiem.lv

В Латвии запретили ретрансляцию 16 роSSийских каналов, среди которых REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life.

Об этом пишет местное издание Delfi со ссылкой на председателя Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Иварса Аболиньша.

Он пояснил, что совет не нашел официального представителя этих каналов в Латвии, который мог бы дать согласие на распространение программ.

Предыдущий представитель - компания Tem LV - сообщила, что с 1 февраля не имеет прав на эти программы. Эта компания является частью холдинга Baltijas mediju alianse, бенефициару которого выдвинули обвинения в нарушении международных санкций.

"Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в реестре ретранслируемых программ, и если будет констатировать подобные случаи, будет действовать соответственно", - заявили в регуляторе.

Член совета Янис Эглитис сообщил, что запрет не связан с содержанием каналов и будет временным, пока не объявится новый держатель прав на их распространение.

Напомним, что накануне Латвия запретила роSSийский телеканал "РоSSия РТР" за язык ненависти против Украины в передаче "60 минут".

Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева называли Украину террористическим государством, а бывшего президента Петра Порошенко - террористом. Во время дискуссии Скабеева предложила ввести на территорию Украины роSSийские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

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