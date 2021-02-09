"РоSSия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба

"Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме русских".

"РоSSия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о бесперспективности попыток продвинуть "русский мир" в Украине.

"РоSSия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - написал глава МИД в твиттере.

По словам Кулебы, "русский мир" - "это однообразие, в котором нет никого, кроме русских". Зато украинский мир - "это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы".

Напомним, в декабре в интервью немецкому изданию Internationale Politik глава украинского МИД заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и видит свой путь как часть Запада.

Ранее Кулеба заявил, что основная стратегия Украины в отношениях с Россией - это принцип мирного сосуществования. При этом он подчеркнул, что стратегические цели РоSSии в отношении Украины не изменятся, "и они - деструктивные".

Вчера на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" президент Владимир Зеленский, комментируя вероятность использования в Украине роSSийской вакцины, заявил, что "граждане Украины не кролики, экспериментировать не имеем права".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Британский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за НавальногоБританский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального
Блок рекламы


Похожие новости
Недельная заболеваемость ковидом в Украине продолжает снижаться, - СтепановНедельная заболеваемость ковидом в Украине продолжает снижаться, - Степанов
США помогут Украине получить и распространить вакцину от COVID-19США помогут Украине получить и распространить вакцину от COVID-19
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
В Украине создали Центр оборонных стратегийВ Украине создали Центр оборонных стратегий
Кулеба рассказал, как РоSSия пытается сорвать "Крымскую платформу"Кулеба рассказал, как РоSSия пытается сорвать "Крымскую платформу"
Pfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в УкраинеPfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в Украине
Процесс назначения Маркаровой послом Украины в США на финальной стадии, - КулебаПроцесс назначения Маркаровой послом Украины в США на финальной стадии, - Кулеба
В роSSийской исправительной колонии умер украинец, - правозащитникиВ роSSийской исправительной колонии умер украинец, - правозащитники
РоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине, - СНБОРоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине, - СНБО
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Последние новости
Подгружаем последние новости