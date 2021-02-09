"РоSSия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба

"Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме русских".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о бесперспективности попыток продвинуть "русский мир" в Украине.

"РоSSия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - написал глава МИД в твиттере .

По словам Кулебы, "русский мир" - "это однообразие, в котором нет никого, кроме русских". Зато украинский мир - "это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы".

Напомним, в декабре в интервью немецкому изданию Internationale Politik глава украинского МИД заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и видит свой путь как часть Запада.

Ранее Кулеба заявил, что основная стратегия Украины в отношениях с Россией - это принцип мирного сосуществования. При этом он подчеркнул, что стратегические цели РоSSии в отношении Украины не изменятся, "и они - деструктивные".

Вчера на форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" президент Владимир Зеленский, комментируя вероятность использования в Украине роSSийской вакцины, заявил, что "граждане Украины не кролики, экспериментировать не имеем права".