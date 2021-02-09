Количество украинцев, получивших ВНЖ в Польше в 2020 году, составило 86% среди всех иммигрантов

По официальным данным, среди 34 тыс. человек, получивших польские карты побыту (ВНЖ) в 2020 году, украинцы составляют 29,4 тыс., то есть 86%. Об этом сообщается в пресс-релизе Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Тенденции года

Как отмечают аналитики Gremi Personal, из желающих получить карты побыту в Польше большая часть — это молодежь в возрасте 18 лет (60%). Получение ВНЖ является существенным шагом в процессе интеграции мигрантов в польское общество. Как правило, за ним следуют и другие интеграционные шаги — воссоединение семей, покупка недвижимости, учеба в польских учебных заведениях, ПМЖ и гражданство.

Это достаточно позитивно для Польши , экономика которой продолжает испытывать дефицит рабочей силы. Однако это негативная тенденция для Украины, поскольку трудоспособные украинцы, получившие карту побыту, не стремятся вернутся на родину. Кроме того, Польша таким образом удерживает их от выезда в другие страны ЕС , где размер заработных плат выше.

Просто цифры

По официальным данным Управления по делам иностранцев Польши , в настоящее время порядка 460 тыс. иностранных граждан имеют действующий вид на жительство в Польше .

Большая часть выданных карт побыту связана с работой иностранцев — 76%.