Рождаемость в Китае упала на треть в 2020-м

В прошлом году в стране родилось более 10 млн детей.

В прошлом году в Китае родились 5,29 млн девочек и 4,74 млн мальчиков. При этом рождаемость в стране снизилась на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные министерства общественной безопасности КНР , передает "Интерфакс-Украина".

"В 2020 году количество новорожденных, зарегистрированных по месту жительства органами общественной безопасности, составляет 10 млн 35 тыс., Из них 5,29млн, или 52,7% - мальчики, 4,74 млн, или 47,3%, - девочки", - говорится в докладе министерства.

По данным Национального бюро статистики, в 2019 году в КНР родилось 14,65 млн детей, в 2018 году - 15,23 млн, в 2017 году - 17,23 млн, а в 2016 году - 17,86 млн.

Китай с 1979-го по 2016 год проводил политику "одна семья - один ребенок". Одним из ее негативных последствий стало сокращение трудоспособного населения. Сегодня каждая семья в стране может иметь до двух детей.