На блокпосту в зоне ООС застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться на оккупированную территорию

Мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел и нажал на газ.

В понедельник, 8 февраля, около 12:00 дня военнослужащий Объединенных сил открыл огонь по автомобилю ВАЗ-2105, который пытался прорваться на оккупированную территорию. Водитель машины погиб, а его пассажиры получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу", - сообщили военные.

Дело находится на контроле военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Село Викторовка, где это произошло, находится рядом с зоной разведения около Петровского.