На Донбассе враг семь раз нарушил режим прекращения огня

Украинские военные не пострадали.

На Донбассе враг семь раз нарушил режим прекращения огня
Фото: Макс Левін

РоSSийские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в течение прошлых суток. В результате действий оккупантов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, 8 февраля недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного на Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг применил против украинских защитников еще и гранатометы.

Как отметили в штабе, украинские воины давали адекватный ответ на прицельные обстрелы наемников.

Уже 9 февраля в зоне ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал ВСУ зеркально отвечать на обстрелы боевиков.

"Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят ... Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - пояснил Леонид Кравчук.

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