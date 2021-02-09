Одна из ключевых фигуранток дела о сети пророSSийских телеграм-каналов вышла из СИЗО

За женщину собрали полтора миллиона гривен залога.

Одна из ключевых фигуранток дела о сети пророSSийских телеграм-каналов вышла из СИЗО
Фото: facebook.com/valadvocat

Подозреваемая в государственной измене Виктория Даскалица, которая, по данным Службы безопасности Украины, занималась администрированием телеграм-каналов под контролем роSSийских спецслужб, вышла из следственного изолятора.

Об этом сообщил ее адвокат Валентин Рыбин.

"08.02.2021 года моя подзащитная покинула Харьковский СИЗО", - написал он в фейсбуке.

Женщину 1992 года рождения, гражданскую жену главного фигуранта дела Артема Давидченко, задержали 31 января и отправили под арест с залогом 1,5 млн гривен.

Даскалица отрицает свою вину.

Еще одну подозреваемую в этом производстве отпустили под круглосуточный домашний арест.

Напомним, Служба безопасности Украины установила, что популярные в Украине телеграм-каналы "Легитимный", "Резидент" и десяток других работают на РоSSию.

Стоит за ними 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ (в/ч 26165), а администратором является одессит Артем Давыдченко, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "антимайдана". Он находится в Приднестровье.

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