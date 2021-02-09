По иску Семочко против журналистов осудили случайного человека, - Bihus

Эта женщина - тезка журналистки, которую обязали опровергнуть новость и арестовали ее счета.

По иску Семочко против журналистов осудили случайного человека, - Bihus
Сергей Семочко
Фото: Публичные люди

По иску экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко против журналистов программы Bihus.info осудили случайного человека.

Киевский риелтор Валерия Куценко - тезка журналистки, фигурировавшей в иске. За время, пока дело слушалось в суде, женщина не пришла на одно заседание, потому что не знала о них. Повестки отправляли на старый адрес, где она уже не жила, пишет Bihus.info.

Риелтору арестовали счета и обязали ее опровергнуть новость, к которой она не имеет никакого отношения.

Речь идет о деле 2018 года, когда журналисты обнародовали расследование относительно на тот момент первого заместителя главы Службы внешней разведки Семочко. В нем представители фармацевтического бизнеса заявили о давлении на импортеров лекарств со стороны СБУ, вымогательстве откатов, вмешательстве в государственных закупках.

Также журналисты опубликовали данные о недвижимости, оформленной на жену и дочь Семочко, и роSSийских паспортах его родственников.

После выхода программы Семочко подал в суд с требованием опровержения информации. Иск попал в Голосеевский райсуд, но через некоторое время Семочко подал параллельный иск, что позволило сменить судью.

Во втором иске было все то же, но появилась новая ответчица - автор новости Валерия Куценко. Именно вместо нее суд и вынес решение против риелтора-тезки.

"Летом судья Шкирай уволился, и дело передали судье Юрию Мазуру. Тот не стал слушать его сначала, а сразу удовлетворил иск, признал недостоверной и обязал журналистов опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него. А вместе с тем обязал риелтора Валерию Куценко опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, где она не работает. Хотя суд обязан убедиться в том, соответствующий ли по делу ответчик", - пояснили ситуацию журналисты.

После этого Мазур выдал исполнительный лист, что позволило Семочко через частного исполнителя заблокировать счета всем ответчикам, в том числе и Куценко. Только после этого она вообще узнала, что проиграла какой-то суд.

Сейчас дело рассматривается в апелляции. На этом этапе в суде впервые выяснили личность Куценко, и представитель Семочко Екатерина Смирнова заявила, что истец отзывает свои исковые требования к Куценко, также ей сняли арест со счетов.

Но адвокат Куценко заявил: пострадала репутация случайно осужденной женщины, и эту репутацию нельзя восстановить, просто отозвав требование, желательно официально закрепить, что суд привлек ее в качестве ответчицы ошибочно. Однако Смирнова признавать себя виновной в совершенной ошибке и причиненном Куценко вреде не захотела, заявив, что не она устанавливала личность ответчика, - хотя иск от имени Семочко подавала именно она.

Напомним, что в ноябре 2020 года суд за одно заседание удовлетворил иск бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам и обязал их опровергнуть информацию о роSSийском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика.

Семочко просто заявил, что не считает своих роSSийских родственников родственниками.

В частности, речь идет о его жене, пасынке, падчерице, зяте и других. У всех есть роSSийские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма. Кроме того, "не родственники" разведчика владеют рядом объектов недвижимости в Козине под Киевом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Британский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за НавальногоБританский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального
Блок рекламы


Похожие новости
ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавирусаПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса
Латвия запретила роSSийский телеканал за язык ненависти против УкраиныЛатвия запретила роSSийский телеканал за язык ненависти против Украины
Главный дипломат Евросоюза заявил о возможных санкциях против РоSSии из-за нарушения права человекаГлавный дипломат Евросоюза заявил о возможных санкциях против РоSSии из-за нарушения права человека
РоSSийская пропаганда развернула кампанию против западных вакцин, - NYTРоSSийская пропаганда развернула кампанию против западных вакцин, - NYT
Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президентаУкраина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президента
Секретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканаловСекретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканалов
Лех Валенса призвал мир не бороться против Путина, а добиваться "системных изменений" в РоSSииЛех Валенса призвал мир не бороться против Путина, а добиваться "системных изменений" в РоSSии
В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"
Британский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за НавальногоБританский парламент готовит санкции против "Челси" и "Эвертона" из-за Навального
США и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов МедведчукаСША и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука
Последние новости
Подгружаем последние новости