По иску Семочко против журналистов осудили случайного человека, - Bihus

По иску экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко против журналистов программы Bihus.info осудили случайного человека.

Киевский риелтор Валерия Куценко - тезка журналистки, фигурировавшей в иске. За время, пока дело слушалось в суде, женщина не пришла на одно заседание, потому что не знала о них. Повестки отправляли на старый адрес, где она уже не жила, пишет Bihus.info.

Риелтору арестовали счета и обязали ее опровергнуть новость, к которой она не имеет никакого отношения.

Речь идет о деле 2018 года, когда журналисты обнародовали расследование относительно на тот момент первого заместителя главы Службы внешней разведки Семочко. В нем представители фармацевтического бизнеса заявили о давлении на импортеров лекарств со стороны СБУ , вымогательстве откатов, вмешательстве в государственных закупках.

Также журналисты опубликовали данные о недвижимости, оформленной на жену и дочь Семочко, и роSSийских паспортах его родственников.

После выхода программы Семочко подал в суд с требованием опровержения информации. Иск попал в Голосеевский райсуд, но через некоторое время Семочко подал параллельный иск, что позволило сменить судью.

Во втором иске было все то же, но появилась новая ответчица - автор новости Валерия Куценко. Именно вместо нее суд и вынес решение против риелтора-тезки.

"Летом судья Шкирай уволился, и дело передали судье Юрию Мазуру. Тот не стал слушать его сначала, а сразу удовлетворил иск, признал недостоверной и обязал журналистов опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него. А вместе с тем обязал риелтора Валерию Куценко опровергнуть новость, которую она не писала, в издании, где она не работает. Хотя суд обязан убедиться в том, соответствующий ли по делу ответчик", - пояснили ситуацию журналисты.

После этого Мазур выдал исполнительный лист, что позволило Семочко через частного исполнителя заблокировать счета всем ответчикам, в том числе и Куценко. Только после этого она вообще узнала, что проиграла какой-то суд.

Сейчас дело рассматривается в апелляции. На этом этапе в суде впервые выяснили личность Куценко, и представитель Семочко Екатерина Смирнова заявила, что истец отзывает свои исковые требования к Куценко, также ей сняли арест со счетов.

Но адвокат Куценко заявил: пострадала репутация случайно осужденной женщины, и эту репутацию нельзя восстановить, просто отозвав требование, желательно официально закрепить, что суд привлек ее в качестве ответчицы ошибочно. Однако Смирнова признавать себя виновной в совершенной ошибке и причиненном Куценко вреде не захотела, заявив, что не она устанавливала личность ответчика, - хотя иск от имени Семочко подавала именно она.

Напомним, что в ноябре 2020 года суд за одно заседание удовлетворил иск бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам и обязал их опровергнуть информацию о роSSийском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика.

Семочко просто заявил, что не считает своих роSSийских родственников родственниками.