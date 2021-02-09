Недельная заболеваемость ковидом в Украине продолжает снижаться, - Степанов

В Украине в дальнейшем снижается заболеваемость коронавирусной болезнью. Так, по сравнению с декабрем COVID-19 заболело втрое меньше людей. По сравнению же с прошлой неделей она упала еще почти на 2000.

Об этом во время брифинга 9 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на прошлой неделе выявлено 25,5 тыс. случаев COVID-19 по сравнению с 27,157 тыс. случаев предыдущей недели. Также к лучшему изменилась ситуация с количеством госпитализированных из-за ковида.

"Если посмотреть на статистику, то мы видим стабилизацию ситуации. Например, в первую неделю декабря обнаружили 89 тыс. случаев заболеваемости. То есть втрое сократилась заболеваемость. Также меняется ситуация с количеством госпитализированных - в первую неделю декабря их было почти 28 тыс., а по состоянию на понедельник - 17,911 тыс. человек в медучреждениях", - сказал Максим Степанов.

Министр отметил, что растет количество тестирований на антиген. За неделю быстрыми тестами на антиген провели 52,222 тыс. исследований, на 20 тыс. больше, чем на предыдущей неделе.

Специалисты Киевской школы экономики в январе отмечали, что в Украине каждая третья COVID-больница перегружена пациентами.

Вчера сообщали, что в Закарпатской области начали заканчиваться места для больных ковидом. В отдельных общинах (Виноградов, Берегово, Рахов) занято 100% коек в интенсивной терапии, а в Рахове не оставалось свободных коек с подведенным кислородом.

Сложная ситуация с местами в больницах в последнее время сложилась также в Ивано-Франковской области.