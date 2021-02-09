В Мьянме десятки тысяч людей вышли на протест из-за военного переворота

Силовики применяли против людей водометы и пригрозили им судебными делами.

Фото: EPA

В Мьянме, где неделю назад военные захватили власть и отменили результаты выборов, прошли масштабные протесты. Десятки тысяч человек в понедельник саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.

Военные, принявшие страну под контроль, предупредили протестующих о судебных делах против них. Они заявили, что "люди, которые наносят ущерб стабильности государства, общественной безопасности и верховенству закона", могут столкнуться с судебными исками, пишет CNN.

В столице страны, Нейпьидо, протесты не утихают уже несколько дней подряд. Люди требуют освободить из-под стражи главу правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" (НИЛ), государственного советника и фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжита и других избранных депутатов.

8 февраля также состоялся протест в большом городе Янгоне - жители прошли маршем по центру и скандировали, что выступают против власти диктатора. В протестах приняли участие студенты, инженеры, учителя, монахи.

"Мы не собираемся позволять этой военной диктатуре перейти к нашему следующему поколению. Мы продолжим наш протест до тех пор, пока эта диктатура не упадет", - заявил житель Янгона Со Маунг Маунг.

Вчера на работу не вышли десятки тысяч госслужащих, пишет роSSийское бюро BBC. Силовики пытались разогнать протестующих и применяли водометы. Известно, что несколько человек были травмированы.

Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, выключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

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