Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о катастрофе лайнера рейса MH17 "Малазийских авиалиний" не ранее 2023 года.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"По поводу слушаний в Международном суде ООН , мы наблюдаем попытки РФ затянуть переход Международного суда ООН к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на ограничение Covid, сложность формирования своей юридической позиции. В то же время, по состоянию на сегодня, мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном суде ООН , которые должны завершиться финальным решением как минимум до конца 2023 года", - цитирует Енина агентство "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что нужно четко различать три отдельных трека, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ , как государство, в частности, в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, является украинский иск против РФ в Международный суд ООН . И третье направление - коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против РоSSии в ЕСПЧ ", - отметил Енин.

По словам заместителя министра, все они направлены на привлечение к ответственности РоSSии, ее военно-политического руководства и конкретных исполнителей этого преступления.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов в настоящее время - единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов.

В ноябре 2020 года Объединенная следственная группа обнародовала новые материалы по делу. Среди этих данных - перехват разговора террористов "ДНР" с их роSSийскими кураторами

Кроме того, судьи отказали адвокатам обвиняемых в расследовании альтернативных сценариев причин катастрофы.

Вчера суд озвучил свои решения по запросам защиты одного из обвиняемых, Олега Пулатова. Следующее судебное заседание состоится 15 апреля.