Нидерланды продлили комендантский час до весны

По данным медиков, ситуация с распространением коронавируса и количеством госпитализаций в стране хуже, чем ожидалось.

Правительство Нидерландов приняло решение продлить до 2 марта ночной комендантский час, введенный по всей стране для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает ”Интерфакс-Украина”.

По словам главы министерства Ферда Грапперхауса, группа медицинских экспертов "строго предупредила (правительство) об еще большем росте темпов распространения заразного британского варианта (COVID-19) и рекомендовала оставить комендантский час в силе".

Глава Минздрава страны также отметил, что, по данным медиков, ситуация с распространением коронавируса и количеством госпитализаций хуже, чем ожидалось.

В стране с начала пандемии COVID-19 обнаружили более 1 млн заражений, более 14 тыс. инфицированных умерли.

15 декабря правительство Нидерландов принял решение о введении в стране локдауна.

Комендантский час в Нидерландах действует с 23 января. Согласно этим ограничениям, с 21:00 до 4:30 жители страны не должны выходить из своих домов. Штраф за нарушение комендантского часа составляет 95 евро.

24 января во многих местах начались беспорядки, которые нидерландская полиция назвала худшими за последние 40 лет.