Нидерланды продлили комендантский час до весны

По данным медиков, ситуация с распространением коронавируса и количеством госпитализаций в стране хуже, чем ожидалось.

Нидерланды продлили комендантский час до весны
Фото: twitter.com

Правительство Нидерландов приняло решение продлить до 2 марта ночной комендантский час, введенный по всей стране для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает ”Интерфакс-Украина”.

По словам главы министерства Ферда Грапперхауса, группа медицинских экспертов "строго предупредила (правительство) об еще большем росте темпов распространения заразного британского варианта (COVID-19) и рекомендовала оставить комендантский час в силе".

Глава Минздрава страны также отметил, что, по данным медиков, ситуация с распространением коронавируса и количеством госпитализаций хуже, чем ожидалось.

В стране с начала пандемии COVID-19 обнаружили более 1 млн заражений, более 14 тыс. инфицированных умерли.

15 декабря правительство Нидерландов принял решение о введении в стране локдауна.

Комендантский час в Нидерландах действует с 23 января. Согласно этим ограничениям, с 21:00 до 4:30 жители страны не должны выходить из своих домов. Штраф за нарушение комендантского часа составляет 95 евро.

24 января во многих местах начались беспорядки, которые нидерландская полиция назвала худшими за последние 40 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
США и РоSSия официально продлили договор СНВ-3 на пять летСША и РоSSия официально продлили договор СНВ-3 на пять лет
В Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку до 16 апреляВ Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку до 16 апреля
Антикорсуд объяснил, почему в деле Вовка и судей ОАСК не продлили срок расследованияАнтикорсуд объяснил, почему в деле Вовка и судей ОАСК не продлили срок расследования
Аваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в ХарьковеАваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в Харькове
В Греции продлили общенациональный локдаун до 7 январяВ Греции продлили общенациональный локдаун до 7 января
Расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году продлили на год, - адвокатРасследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году продлили на год, - адвокат
В Португалии вводят комендантский час для сдерживания ковидВ Португалии вводят комендантский час для сдерживания ковид
В самых крупных городах Грузии введут комендантский часВ самых крупных городах Грузии введут комендантский час
ЕС и Британия продлили переговоры о новом торговом соглашенииЕС и Британия продлили переговоры о новом торговом соглашении
Ограничительные меры на КПВВ на Донбассе продлили до конца годаОграничительные меры на КПВВ на Донбассе продлили до конца года
Последние новости
Подгружаем последние новости