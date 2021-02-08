Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил под стражей Мангера и Левина

Киевский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его сообщнику Алексею Левину.

Об этом сообщает сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Апелляционный суд не видит оснований для отмены ареста Мангера и Левина ... Поэтому адвокаты получили очередной отказ, а Мангер и Левин будут и дальше оставаться в Лукьяновском СИЗО ", - говорится в сообщении.

Один из адвокатов Мангера - Дмитрий Ильченко - подтвердил Укринформу, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она умерла.

По версии следствия, Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

В ноябре Мангеру почти вдвое уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривень до 148 тысяч грн.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева . Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым. Левин прибыл в суд полуголым и заявил, что его били.