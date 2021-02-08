В Pfizer пообещали приложить усилия, чтобы Украина быстрее получила вакцину от ковида

Зеленский со своей стороны проинформировал собеседника о текущей эпидемической ситуации в Украине.

В Pfizer пообещали приложить усилия, чтобы Украина быстрее получила вакцину от ковида
Альберт Бурла
Фото: facebook/Офіс Президента України

Глава правления и главный исполнительный директор фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 по контракту как можно быстрее.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба главы державы, Зеленский проинформировал собеседника о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой", - сказал Зеленский.

Напомним, Соединенные Штаты окажут Украине новую помощь в ее усилиях по получению и распространению вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

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