В Pfizer пообещали приложить усилия, чтобы Украина быстрее получила вакцину от ковида

Зеленский со своей стороны проинформировал собеседника о текущей эпидемической ситуации в Украине.

Глава правления и главный исполнительный директор фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 по контракту как можно быстрее.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба главы державы, Зеленский проинформировал собеседника о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой", - сказал Зеленский.

Напомним, Соединенные Штаты окажут Украине новую помощь в ее усилиях по получению и распространению вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.