Германия, Польша и Швеция вышлют по одному роSSийскому дипломату

Такое решение принято в ответ на необоснованное выдворение из РоSSии польского дипломата.

Германия, Польша и Швеция вышлют по одному роSSийскому дипломату
Фото: obozrevatel.com

Германия, Польша и Швеция вышлют по одному роSSийскому дипломату в ответ на объявление персонами "нон грата" дипломатов этих стран в Росии. Такое решение Москва приняла из-за присутствия этих дипломатов в качестве наблюдателей на акциях в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщает Internationale Radio France.

"В ответ на необоснованное выдворение из РоSSии польского дипломата Польша сегодня, согласно принципу взаимности и по согласованию с Германией и Швецией, приняла решение признать персоной "нон грата" роSSийского дипломата", - говорится в заявлении МИД Польши.

W odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez @mfa_russia polskiej dyplomatki, #MSZ ?? podj??o dzisiaj zgodnie z zasad? wzajemno?ci i w koordynacji z ?? i ?? decyzj? o uznaniu za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego ?? w Poznaniu.

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ?? (@MSZ_RP) February 8, 2021

С аналогичными заявлениями выступили МИД Германии и Швеции. Во внешнеполитическом ведомстве Швеции заявили, что шведский дипломат выполнял в РоSSии свои обязанности, а решение о его высылке является "неприемлемым".

В Москве со своей стороны назвали высылку роSSийских дипломатов из стран ЕС "необоснованной".

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