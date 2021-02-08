Такое решение принято в ответ на необоснованное выдворение из РоSSии польского дипломата.

Германия, Польша и Швеция вышлют по одному роSSийскому дипломату в ответ на объявление персонами "нон грата" дипломатов этих стран в Росии. Такое решение Москва приняла из-за присутствия этих дипломатов в качестве наблюдателей на акциях в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщает Internationale Radio France.

"В ответ на необоснованное выдворение из РоSSии польского дипломата Польша сегодня, согласно принципу взаимности и по согласованию с Германией и Швецией, приняла решение признать персоной "нон грата" роSSийского дипломата", - говорится в заявлении МИД Польши .

W odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez @mfa_russia polskiej dyplomatki, #MSZ ?? podj??o dzisiaj zgodnie z zasad? wzajemno?ci i w koordynacji z ?? i ?? decyzj? o uznaniu za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego ?? w Poznaniu. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ?? (@MSZ_RP) February 8, 2021

С аналогичными заявлениями выступили МИД Германии и Швеции. Во внешнеполитическом ведомстве Швеции заявили, что шведский дипломат выполнял в РоSSии свои обязанности, а решение о его высылке является "неприемлемым".