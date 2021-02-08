США помогут Украине получить и распространить вакцину от COVID-19

Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Соединенные Штаты предоставят новую помощь Украине в ее усилиях по получению и распространению вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает посольство США в Украине.

"В ближайшее время состоится массовое развертывание вакцин - чрезвычайно сложный, однако амбициозный процесс - и я с радостью сообщаю, что Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которая будет доставлена в Украину в рамках Covax", - сказала Кристина Квин.

Сьогодні Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін оголосила, що США нададуть нову допомогу Україні щодо отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.

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Она сообщила, что благодаря этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины при чрезвычайно низких температурах, необходимых для вакцины Pfizer.

Дипломат также отметила, что помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит заключить контракты с логистической фирмой в поддержку Министерства здравоохранения по получению, хранению и транспортировки первых доз вакцины по всей стране.

В посольстве напомнили, что США ранее предоставили Украине более 48 млн долларов на поддержку системы здравоохранения, обеспечение защитными средствами, на помощь малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии, для борьбы с дезинформацией о вирусе и в поддержку других государственных инициатив.

Напомним, правительство Германии даст Украине 13,1 млн евро для помощи 12 медучреждениям Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых правительством Украины территориях Донецкой и Луганской областей в противодействии COVID-19.