ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса

Вакцинирование должно происходить без принуждения.

ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса
Архиепископ Евстратий (Зоря)
Фото: pomisna.info

Православна церковь Украины поддерживает вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время форума по преодолению коронавируса сказал спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передают Українські Новини.

"ПЦУ не имеет никаких возражений относительно вакцинации как медицинской процедуры с религиозной точки зрения", - сказал он.

По его словам, при этом некоторые практики церковь осуждает.

"Но, когда мы говорим о вакцинации, то нет никаких православных оговорок. Мы не можем и не должны брать на себя обязанности по утверждению качества и правильности вакцинации", - добавил Зоря.

Также он отметил, что вакцинация должна быть добровольной и сознательной, без принуждения.

Как сообщалось, Украина получила подтверждение поставок 22 млн доз вакцин против коронавируса. Однако, по мнению главы МОЗ Максима Степанова, остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации.

По данным социологических исследований, более половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
Вакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых гражданВакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых граждан
Латвия запретила роSSийский телеканал за язык ненависти против УкраиныЛатвия запретила роSSийский телеканал за язык ненависти против Украины
Австрия поддерживает окончание строительства Северного потока-2Австрия поддерживает окончание строительства Северного потока-2
В ВСУ зарегистрировано 7 новых случаев коронавирусаВ ВСУ зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса
Главный дипломат Евросоюза заявил о возможных санкциях против РоSSии из-за нарушения права человекаГлавный дипломат Евросоюза заявил о возможных санкциях против РоSSии из-за нарушения права человека
Вакцинацию украинских военных от ковида должны начать в конце февраляВакцинацию украинских военных от ковида должны начать в конце февраля
РоSSийская пропаганда развернула кампанию против западных вакцин, - NYTРоSSийская пропаганда развернула кампанию против западных вакцин, - NYT
Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президентаУкраина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президента
Лех Валенса призвал мир не бороться против Путина, а добиваться "системных изменений" в РоSSииЛех Валенса призвал мир не бороться против Путина, а добиваться "системных изменений" в РоSSии
В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"В США призвали Байдена расширить санкции против "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости