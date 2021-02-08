ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса

Вакцинирование должно происходить без принуждения.

Православна церковь Украины поддерживает вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время форума по преодолению коронавируса сказал спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передают Українські Новини.

"ПЦУ не имеет никаких возражений относительно вакцинации как медицинской процедуры с религиозной точки зрения", - сказал он.

По его словам, при этом некоторые практики церковь осуждает.

"Но, когда мы говорим о вакцинации, то нет никаких православных оговорок. Мы не можем и не должны брать на себя обязанности по утверждению качества и правильности вакцинации", - добавил Зоря.

Также он отметил, что вакцинация должна быть добровольной и сознательной, без принуждения.

Как сообщалось, Украина получила подтверждение поставок 22 млн доз вакцин против коронавируса. Однако, по мнению главы МОЗ Максима Степанова, остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации.

По данным социологических исследований, более половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно.