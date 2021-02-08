ОАСК отказал Тупицкому, который просил запретить УГО не пускать его на работу

По мнению суда, истец не предоставил "надлежащих и допустимых доказательств".

Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО препятствовать ему исполнять полномочия председателя Конституционного Суда Украины.

Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК принял решение отказать в ее удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по данному делу", - говорится в сообщении.

По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу.

Напомним, Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 24 февраля подготовительное заседание по иску Александра Тупицкого к Управлению государственной охраны Украины по недопуску истца к выполнению им полномочий председателя Конституционного Суда Украины.

Ранее сообщалось, что Александр Тупицкий, которого сотрудники Управления государственной охраны не пускают в здание суда, перешел на дистанционную работу. Зарплату ему выплачивают полностью.

Сегодня в Конституционном суде заявили, что не могут оплатить коммуналку и зарплаты из-за недопуска Тупицкого.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного правонарушения.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам, но, несмотря на это, УГО все равно перестало пускать его в суд.