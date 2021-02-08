Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз COVID-вакцин, - Степанов

"Однако остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации?"

Украина уже получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы провакцинировались не менее 60% украинцев. Государство и МОЗ со своей стороны делают все возможное, чтобы граждане Украины получили доступ к вакцинам. На сегодняшний день мы имеем подтверждение поставки 22 млн доз вакцин против COVID-19. Однако остается острый вопрос, готовы ли украинцы к вакцинации? Именно поэтому во время Форума одним из главных вопросов стало доверие к вакцинации и пути повышения этого доверия", - цитирует Степанова пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что параллельно идет работа в рамках механизмов международного взаимодействия по доступу к вакцинам. "Медработники проходят соответствующее обучение и к середине февраля они будут готовы воплощать Дорожную карту вакцинации против COVID-19. В ней подробно прописан каждый этап, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий", - говорится в сообщении.

5 февраля стало известно, что Украина получила подтверждение поставлк 12 млн доз вакцин против ковида производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля этого года.

Днем ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Ранее глава МОЗ заявил, что держава обеспечит бесплатный доступ к вакцинам от COVID-19 для 21 миллиона украинцев уже осенью 2021 года.

31 декабря 2020 года Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?".

По данным социологических исследований, только 43-45% украинцев готовы к бесплатной вакцинации.