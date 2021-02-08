Судью Вовка вновь позволили принудительно доставить в суд, - ЦПК

Высший антикоррупционный суд повторно удовлетворил ходатайство о принудительном приводе главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка на судебное заседание для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Судья ВАКС Андрей Бицюк вновь позволил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикорсуд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник Вовка привести не смогли, потому детективы не нашли его: он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания.

Следующий повод попытаются осуществить на 16 февраля, на 14:00.

Как сообщалось, сегодня детективы НАБУ не смогли принудительно доставить главу ОАСК Павла Вовка на заседание суда, поскольку не застали его ни дома, ни на работе. В ВАСК планировали избрать Вовку меру пресечения.

Ранее судья Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "странным" и "незаконным".

3 февраля 2021 года судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительном приводе Вовка в суд. Накануне детективы НАБУ пытались вручить ходатайство Вовку в лифте. В декабре ему вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа Сергея Кивалова, однако глава ОАСК ее порвал и выбросил.

17 июля прошлого года главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.