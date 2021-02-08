Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19

Правительство Германии выделит Украине 13,1 миллиона евро для помощи 12 медучреждениям Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых правительством Украины территориях Донецкой и Луганской областей в противодействии COVID-19.

Фото: mtot.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Соответствующее грантовое и проектное соглашение было заключено 8 февраля между вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, директором департамента Немецкого государственного банка развития KfW Олафом Цумелкой и исполнительным директором Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым.

Цель проекта - усиление способности медицинских учреждений противодействовать угрозам и последствиям пандемии путем их энергоэффективного обновления и обеспечения необходимым медицинским оборудованием.

Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 учреждений первичной и вторичной (специализированной) медицины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей.

Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.

Также подписаны дополнительные соглашения по проектах УФСИ VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 миллиона евро.

Из них 9 млн направлено на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают ВПЛ: в Днепропетровской области - Кривой Рог, Першотравенск; в Донецкой области - Мариуполь; в Запорожской области - Мелитополь, Ланцевое, Гуляйполе; в Луганской области - Северскодонецк, Новоайдар, Кременная; в Харьковской области - Изюм, Чугуев.

Второй грант в размере 14,45 миллиона евро направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи. Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее чем 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.