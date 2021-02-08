Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19

Соглашение было заключено 8 февраля.

Правительство Германии выделит Украине 13,1 миллиона евро для помощи 12 медучреждениям Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых правительством Украины территориях Донецкой и Луганской областей в противодействии COVID-19.

Фото: mtot.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Соответствующее грантовое и проектное соглашение было заключено 8 февраля между вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, директором департамента Немецкого государственного банка развития KfW Олафом Цумелкой и исполнительным директором Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым.

Цель проекта - усиление способности медицинских учреждений противодействовать угрозам и последствиям пандемии путем их энергоэффективного обновления и обеспечения необходимым медицинским оборудованием.

Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 учреждений первичной и вторичной (специализированной) медицины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей.

Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.

Также подписаны дополнительные соглашения по проектах УФСИ VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 миллиона евро.

Из них 9 млн направлено на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают ВПЛ: в Днепропетровской области - Кривой Рог, Першотравенск; в Донецкой области - Мариуполь; в Запорожской области - Мелитополь, Ланцевое, Гуляйполе; в Луганской области - Северскодонецк, Новоайдар, Кременная; в Харьковской области - Изюм, Чугуев.

Второй грант в размере 14,45 миллиона евро направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи. Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее чем 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

В пресс-службе напомнили, что на заседании 20 января правительство уполномочило вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать договоры с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) относительно привлечения финансовой помощи в развитии социальной инфраструктуры в регионах, наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине создали Центр оборонных стратегийВ Украине создали Центр оборонных стратегий
Кабинет министров от COVID-19 смогут вакцинировать на втором этапе даже без изменений дорожной карты прививок, - ЛяшкоКабинет министров от COVID-19 смогут вакцинировать на втором этапе даже без изменений дорожной карты прививок, - Ляшко
Главный дипломат Евросоюза заявил о возможных санкциях против РоSSии из-за нарушения права человекаГлавный дипломат Евросоюза заявил о возможных санкциях против РоSSии из-за нарушения права человека
Европа не откроет границы для невакцинированных от ковида, - ЗеленскийЕвропа не откроет границы для невакцинированных от ковида, - Зеленский
Pfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в УкраинеPfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в Украине
В роSSийской исправительной колонии умер украинец, - правозащитникиВ роSSийской исправительной колонии умер украинец, - правозащитники
РоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине, - СНБОРоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине, - СНБО
"Евросолидарность" требует привлечь к ответственности прокремлевских СМИ, - Княжицкий"Евросолидарность" требует привлечь к ответственности прокремлевских СМИ, - Княжицкий
Президент Генассамблеи ООН вакцинировался от COVID-19Президент Генассамблеи ООН вакцинировался от COVID-19
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Последние новости
Подгружаем последние новости