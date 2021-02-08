Вакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых граждан

Люди, которым сделают вакцинацию от коронавируса, получат больше свободы. Для них будут отменять карантинные ограничения. То же самое касается и тех, кто уже переболел коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, принявший участие в форуме "Украина 30".

"Мы будем, как государство, отменять запреты для людей, которые вакцинируются или переболевших COVID-19", - заявил он.

В частности, он сказал, что людям, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, будет проще путешествовать по миру и вообще выезжать за границу.

При этом, какие еще преференции получат привитые от CОVID-19 и переболевшие им граждане, Владимир Зеленский уточнять не стал.

Непонятно также, каков будет механизм восстановления в свободах тех, кто привит. В частности, смогут ли они без масок посещать общественные места? Ведь медики говорят, что вакцинация от коронавируса защищает, прежде всего, того, кому сделали прививку, а не тех, кто его окружает. То есть, привитый человек может быть заразным, однако переносить заболевание либо в легкой форме, либо совсем бессимптомно.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первая партия бесплатной вакцины от коронавируса поступит в Украину уже в конце февраля.