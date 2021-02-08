В Украине создали Центр оборонных стратегий, который будет работать по направлениям мониторинга оборонных реформ и разработки ключевых государственных политик, которые будут влиять на сектор безопасности и обороны.

Фото: defence.org.ua

Об этом сообщили в Центре.

В частности, его основной задачей является формирование независимых аналитических возможностей на уровне США и Великобритании, где такие организации являются участниками разработки государственных решений.

Правление Центра состоит из известных украинских и зарубежных экспертов. Так, возглавил Центр экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

"Наша цель - создать мощную и авторитетную аналитическую организацию в Украине и обеспечить экспертную помощь формированию государственных политик по вопросам обороны. Мы предлагаем профессиональные ответы на сложные вопросы и работаем с теми, кто принимает решения для их воплощения", - отметил он.

В состав Центра вошли: эксперт по международным вопросам безопасности Алина Фролова, эксперт по управлению государственными активами Алексей Марценюк, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко и эксперт по экономической и энергетической безопасности Александр Харченко, а также ведущие международные эксперты: экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (1997-2000) генерал Уэсли Кларк, экс-советник министров обороны Украины от Министерства обороны Великобритании Фил Джонс и профессор факультета Исследований войны Королевского колледжа Невилл Болт.

Первым результатом работы Центра является комплексный анализ ситуации безопасности в регионе Черного и Азовского морей. Аналитический отчет представлен профильным комитетам Верховной Рады и международному экспертному сообществу, а также НАТО и военным представителям стран-партнеров.

Центр оборонных стратегий (ЦОС) - это украинская независимая аналитическая организация, объединяющая усилия ведущих украинских и зарубежных экспертов для решения неотложных вопросов безопасности и обороны Украины, развития ее соответствующих стратегий и возможностей, продвижения ключевых реформ.