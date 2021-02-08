В Конституционном суде заявили, что не могут оплатить коммуналку и зарплаты из-за недопуска Тупицкого

Глава КСУ, которого не пускают в здание суда, работает дистанционно.

В Конституционном суде заявили, что не могут оплатить коммунальные платежи здания и зарплаты работникам якобы потому, что глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не может войти в суд и получить доступ к печати.

Об этом сообщил научный консультант КСУ Анатолий Селиванов, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Селиванова, Тупицкий, согласно указу президента, отстранен от обязанностей судьи КС, но не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда. В распоряжении Тупицкого находится печать, которая ставится на финансовую документацию для Казначейства.

"Глава КС не может пройти в здание Конституционного суда... он не имеет доступа к сейфу, где лежит печать... он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать", - сказал Селиванов.

При этом он пояснил, что платежи Казначейства, как то коммунальные платежи, выплаты заработной платы, невозможны без этой печати.

Однако, по словам Селиванова, сотрудники Конституционного суда получили зарплату, поскольку печать поставил руководитель секретариата суда. Но в следующий раз Казначейство может не пропустить такой документ. Он добавил, что такую финансовую документацию заверяет первое лицо или исполняющий обязанности главы суда, но не временно исполняющий обязанности.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть продлен срок действия указа президента об отстранении Тупицкого от выполнения обязанностей судьи, Селиванов сказал, что вопрос возвращения Тупицкого на должность "решать Офис генпрокурора".

Также Селиванов заверил, что КС сегодня работает должным образом.

Ранее сообщалось, что Александр Тупицкий, которого сотрудники Управления государственной охраны не пускают в здание суда, перешел на дистанционную работу. Зарплату ему выплачивают полностью.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам, но, несмотря на это, УГО все равно перестало пускать его в суд.