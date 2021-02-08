Глава НАПК составил админпротоколы на Тупицкого из-за земельного участка в Крыму

Судью обвинили в недекларировании активов и конфликте интересов.

Глава НАПК составил админпротоколы на Тупицкого из-за земельного участка в Крыму
Фото: Макс Требухов

Глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков составил два админпротокола на главу Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за наличия у него земельного участка в Крыму.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Первый протокол касается недостоверной информации в декларации. Второй - конфликта интересов, поскольку 27 октября 2020 года Тупицкий как судья КСУ проголосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

НАПК сообщило, что в начале октября антикоррупционное агентство направило Тупицкому запрос, чтобы тот объяснил, почему в декларации нет сведений о земельном участке, расположенном в Ялте. Информации об этом участке нет в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время в роSSийском кадастре записано, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по роSSийскому законодательству.

Тупицкий сообщил НАПК, что идет в отпуск, и попросил дать ему больше времени для дачи объяснений.

"Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией. 27 октября 2020 года Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решение КСУ № 13-р/2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его личный интерес", - пояснили в НАПК.

С 31 декабря 2020 года вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично глава НАПК или его заместители.

Напомним, Тупицкий говорил журналистам, что не задекларировал крымскую землю, потому что не знал как. При этом он заверил, что не признает аннексию Крыма Россией.

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