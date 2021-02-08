Глава НАПК составил админпротоколы на Тупицкого из-за земельного участка в Крыму

Глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков составил два админпротокола на главу Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за наличия у него земельного участка в Крыму.

Об этом говорится на сайте НАПК.

Первый протокол касается недостоверной информации в декларации. Второй - конфликта интересов, поскольку 27 октября 2020 года Тупицкий как судья КСУ проголосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

НАПК сообщило, что в начале октября антикоррупционное агентство направило Тупицкому запрос, чтобы тот объяснил, почему в декларации нет сведений о земельном участке, расположенном в Ялте. Информации об этом участке нет в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время в роSSийском кадастре записано, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по роSSийскому законодательству.

Тупицкий сообщил НАПК, что идет в отпуск, и попросил дать ему больше времени для дачи объяснений.

"Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией. 27 октября 2020 года Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решение КСУ № 13-р/2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его личный интерес", - пояснили в НАПК.

С 31 декабря 2020 года вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично глава НАПК или его заместители.