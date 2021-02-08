Потураев: де-факто сложилась коалиция "Слуги народа" и "Довиры"

Депутат опроверг интерес "слуг" к партнерству с ОПЗЖ.

Потураев: де-факто сложилась коалиция "Слуги народа" и "Довиры"
Фото: facebook/Слуга народу

Депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что в Верховной Раде де-факто сложилась коалиция "Слуги народа" и "Довиры".

Об этом он сказал в интервью "Цензору", комментируя слухи о том, что целью санкций против "телеканалов Медведчука" является принуждение ОПЗЖ к сотрудничеству со "слугами".

"Это конспирология", - ответил Потураев.

"У нас сейчас достаточно стабильная политическая ситуация. Более того, у "Слуги народа"- и это было бы нечестно скрывать - по многим вопросам де-факто сложилась коалиция, или, скажем так, зафиксировано согласие с группой "Довира" и некоторой частью внефракционных депутатов. А когда идут законы, по которым есть общее согласие, мы получаем голоса и "Европейской солидарности", и "Голоса", а также "За будущее" (при всех напряженных отношениях с господином Коломойским). Это, конечно, в первую очередь социальные законы. Но если мы говорим о законах евроинтеграционных, то почти всегда (если только у нас нет спора по нормам технического характера) и "Голос" голосует, и "Европейская солидарность" часто голоса дает", - сказал он.

Потураев добавил, что "Слуга народа" не нуждается в ОПЗЖ.

Напомним, что во фракции "Слуга народа" 245 депутатов, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Поэтому в Верховной Раде нет коалиции, а существует так называемое монобольшинство президентской партии.

Но на самом деле "Слуга народа" не имеет достаточного количества голосов. По подсчетам Комитета избирателей Украины, только 37 из 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году, "слуги" могли бы принять сами.

По состоянию на декабрь 2020 года фракция давала за принятые законы в среднем только 211 голосов.

Группа "Довира" имеет 20 депутатов, ее возглавляет Олег Кулинич, друг аграрного олигарха Андрея Веревского.

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