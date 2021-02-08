Жену Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворца"

Жена главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко попала в базу центра "Миротворец".

Марченко оказалась в базе "Миротворца" за "финансирование террористов и русских оккупантов. Отрицание роSSийской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях РоSSии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым роSSийскими захватчиками. Незаконную коммерческую деятельность в оккупированном русскими захватчиками Крыму. Участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные роSSийскими захватчиками и русско-террористическими бандформированиями территории Украины".

Согласно данным "Миротворца", Марченко также является противницей независимости украинского православия от РПЦ.

В профиле представлены многочисленные свидетельства причастности жены нардепа к деятельности ряда компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагмент интервью с ней.

Как известно, крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин, телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.

Согласно обнародованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала "1+1".

Ранее украинские журналисты разоблачили схему, по которой нефтепродукты с роSSийского "Новошахтинского завода", подконтрольного семье украинского политика Виктора Медведчука, поставляются в США , несмотря на персональные санкции против народного депутата.

Сообщается, что роSSийская компания "НЗНП Трейд", которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, добывает нефть на Гавриковском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском округе РФ .

Сырье танкерами доставляется на "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, где перерабатывается, после чего доставляется судами на танкеры-накопители, стоящие в нейтральных водах у побережья оккупированного Крыма.

В сентябре 2020-го "Схемы" рассказали, что Марченко стала собственницей московской строительной компании. Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Медведчука, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов в РФ .

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.