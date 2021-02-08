Судью Вовка не смогли принудительно доставить в ВАКС, так как "не нашли"

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, на 15:00 в Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения в виде залога.

Однако судья не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Прокурор САП Олег Макар сообщил, что детективы НАБУ не нашли Вовка по всем известным им адресам.

В судебном заседании объявлен 10-минутный перерыв.

Ранее судья Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе "странным" и "незаконным".

3 февраля 2021 года судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк со второй попытки удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о принудительном приводе Вовка в суд. Накануне детективы НАБУ пытались вручить ходатайство Вовку в лифте. В декабре ему вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа Сергея Кивалова, однако глава ОАСК ее порвал и выбросил.

17 июля прошлого года главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.