Латвия запретила роSSийский телеканал за язык ненависти против Украины
Скабеева назвала Украину террористическим государством, а Порошенко - террористом.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил на год запретить трансляцию телеканала "РоSSия РТР" на территории страны. Решение вступит в силу 15 февраля.
Об этом сообщил глава правления NEPLP Ивар Аболиньш, передает Delfi.
"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.
Летом прошлого года NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начал процесс ограничения.
Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, расценивающиеся как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом. Во время дискуссии Скабеева предложила ввести на территорию Украины роSSийские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.
Латвия не впервые ограничивает ретрансляцию "РоSSия РТР". Так, в января 2019 года этот телеканал запретили на три месяца.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.
Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО.
Трансляция трех телеканалов, попавших под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.
Позднее у сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua.