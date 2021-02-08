Посол ЕС поддержал важность вакцинации известных людей и сравнил Зеленского с Элвисом Пресли

"В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита... король рок-н-ролла вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины возросла".

Посол ЕС поддержал важность вакцинации известных людей и сравнил Зеленского с Элвисом Пресли
Фото: Estonian Foreign Ministry

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас считает правильным привлекать известных людей к вакцинации от COVID-19, чтобы повысить уровень доверия населения к прививкам.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает "Европейская правда".

"Одно дело - утвердить вакцину к использованию, но совсем другое - наладить все технические детали и соответствующим образом создать доверие к вакцине и удержать его на высоком уровне... В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита, в нее не все верили. И король рок-н-ролла Элвис Пресли вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла сразу. Это был очень положительный пример, нам нужны подобные примеры", - сказал Маасикас.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего выступления на этом форуме заявил, что планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше - даже в прямом эфире, - в случае необходимости убедить людей в безопасности прививок. Президент также отметил, что Европа не откроет границы для невакцинированных от ковида.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его, президента Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля могут вакцинировать против коронавируса вне очереди, чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей.

По последнему опросу группы "Рейтинг", больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавирусной болезни, даже если это будет бесплатно.

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