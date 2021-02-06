Финляндия хочет ввести "паспорт вакцинации"

Министерство социального обеспечения и здравоохранения сейчас готовит соответствующий приказ.

Финляндия намерена ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Получить выписку о прохождении вакцинации можно будет на портале Omakanta.

Предъявлять разрешат как распечатку выписки, так и штрих-код на смартфоне.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения сейчас готовит приказ, который должен одобрить Госсовет.

Отметим, в Евросоюзе нет пока финального решения по применению общеевропейского паспорта вакцинации.

Но, например, Греция хочет открывать границы для туристов, у которых был бы такой паспорт, без обязательного теста на коронавирус.

О намерении ввести сертификат о прививке ранее заявили Дания и Швеция.

Добавим, в Финляндии по последним данным вакцинировались почти 170 тысяч человек.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по ковид-вакцинации.