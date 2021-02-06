Журналисты нашли новые доказательства фиктивности арендатора жомовой ямы Кивы

Журналисты Bihus.info нашли новые доказательства фиктивности компании, которая якобы арендует жомовую яму Ильи Кивы на Полтавщине и платит за это огромные деньги.

Жомовую яму ранее использовал сахарный завод города Заводское, туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас он не работает, но яму зачем-то арендовало зарегистрированное во Львове ООО "Компания" Сиквел "с признаками фиктивности, о чем Bihus.info сообщил еще летом 2020 года.

Через несколько месяцев после первого расследования журналисты решили вернуться к этой теме. Причиной стало разоблачение Службой безопасности Украины крупного конвертационного центра с оборотом 15 млрд гривен, в котором были задействованы более 400 фиктивных предприятий. Выяснилось, что одной из этих компаний могла быть и компания "Сиквел".

Журналисты наведались по адресу регистрации фирмы во Львове - это оказался многоквартирный дом. Найти ее нынешнего руководителя Иракли Джикия по месту регистрации в Рудом Селе на Киевщине не удалось, но по телефону мужчина признался, что является подставным лицом и получил за регистрацию фирмы 500 гривен.

Джикия является руководителем "Компании" Сиквел "с июня 2020 года, а создана она была еще в августе 2018 года как ООО" Гарден Клаб-Товар ". Тогда ее владельцем был Сергей Попивший. Записи в" Одноклассниках "свидетельствуют о том, что этот человек проживает на оккупированной территории и поддерживает оккупационную администрацию.

Когда автор расследования Денис Мокрик пытался взять у Кивы комментарий в здании Верховной Рады, тот набросился на него с бранью.

Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву судили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.