На Донбассе погибли двое военных, еще четверо ранены (обновлено)

Раненым оказана помощь, за жизнь одного борются медики.

На Донбассе погибли двое военных, еще четверо ранены (обновлено)
Фото: ukrinform.ua

В субботу, 6 февраля, на Донбассе погибли двое военных, еще четверо получили ранения.

Днем, около 13:00 в результате обстрела оккупантами в районе Торецкая и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Им оказали медицинскую помощь, состояние стабильное, первым сообщил телеграмм канал украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

"Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма был введен" режим тишины "на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В вечерней сводке пресс-центре операции Объединенных сил подтвердили информацию о раненых, уточнив, что это произошло около Южного (Донецкая область) и Донецкая область. "Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Впоследствии в пресс-центр ООС выпустил обновление, где сообщил о гибели военных у Марьинки

"Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики", - сообщили военные .

Кроме того, у Песков огнестрельное ранение получил еще один солдат. Его госпитализировали.

Всего с начала суток в районе проведения операции произошло десять нарушений режима прекращения огня. Стреляли в пригороде Красногоровки, у Водяного, Песков, Новозвановка и Южного.

У населенного пункта Луганское боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета заминировали местность у позиций Объединенных сил минами ПОМ-2.

Напомним, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Сегодня, 6 февраля оккупанты стреляли у Водяного.

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