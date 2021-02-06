На Донбассе погибли двое военных, еще четверо ранены (обновлено)
Раненым оказана помощь, за жизнь одного борются медики.
В субботу, 6 февраля, на Донбассе погибли двое военных, еще четверо получили ранения.
Днем, около 13:00 в результате обстрела оккупантами в районе Торецкая и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Им оказали медицинскую помощь, состояние стабильное, первым сообщил телеграмм канал украинской делегации Трехсторонней контактной группы.
"Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма был введен" режим тишины "на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В вечерней сводке пресс-центре операции Объединенных сил подтвердили информацию о раненых, уточнив, что это произошло около Южного (Донецкая область) и Донецкая область. "Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Впоследствии в пресс-центр ООС выпустил обновление, где сообщил о гибели военных у Марьинки
"Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики", - сообщили военные .
Кроме того, у Песков огнестрельное ранение получил еще один солдат. Его госпитализировали.
Всего с начала суток в районе проведения операции произошло десять нарушений режима прекращения огня. Стреляли в пригороде Красногоровки, у Водяного, Песков, Новозвановка и Южного.
У населенного пункта Луганское боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета заминировали местность у позиций Объединенных сил минами ПОМ-2.
Напомним, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Сегодня, 6 февраля оккупанты стреляли у Водяного.