Вакцинацию украинских военных от ковида должны начать в конце февраля

Вакцинацию от COVID-19 в Вооруженных Силах Украины должны начать в конце февраля

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Сергей Халык, отмечается на сайте Министерства обороны.

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - Отметил Халык.

А также: лица, которые вскоре планируются на ротации; военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал.

Иммунизация от COVID-19 должна проводится с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.