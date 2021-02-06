Вакцинацию украинских военных от ковида должны начать в конце февраля
Первыми привьют военнослужащих, сдерживающих вооруженную агрессию РоSSийской Федерации на Донбассе.
Вакцинацию от COVID-19 в Вооруженных Силах Украины должны начать в конце февраля
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Сергей Халык, отмечается на сайте Министерства обороны.
"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных Силах прививки получат военнослужащие, сдерживающие вооруженную агрессию РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - Отметил Халык.
А также: лица, которые вскоре планируются на ротации; военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал.
Иммунизация от COVID-19 должна проводится с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.