Московские суды назначили админарест для почти 100 участников протестов

Московские суды с 23 января по 2 февраля назначили административный арест 972 гражданам, которые принимали участие в акциях протеста.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В частности, 35 дел возбуждено по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. 30 лицам назначен арест, пять оштрафовали.

По статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия рассматривались еще 2 169 дел - вынесены решения о 942 арестах и 1 227 штрафах.

Всего поступило дел об административных правонарушениях - 4 908.

Напомним, в РоSSии 31 января на акциях протеста в 86 городах задержано более 5,3 тыс. человек. Во время акций 23 января было задержано более 4 тыс. человек в 40 городах.

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17 января 2021 года Навальный вместе со своей женой Юлией прилетели в РоSSию из Германии, где оппозиционер несколько месяцев лечился после отравления "Новичком". Политика задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве и сразу арестовали.

Официальная причина задержания Навального - уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление по делу "Ив Роше".

Оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег обвинялись в хищении более 26 млн рублей в компании "Ив Роше Восток" и еще более четырех миллионов рублей в "многопрофильной процессинговой компании". По версии следствия, они создали подставную компанию "Главподписка", которая предоставляла услуги по доставке почтовых отправлений по завышенным ценам. Навальный вину не признавал и утверждал, что действовал в рамках закона.

После ареста Навальный призвал граждан РоSSии выходить на протестные акции. В ответ роSSийские власти начали задерживать близких к Навальному людей - пресс-секретаря, брата и сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией".