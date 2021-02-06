Петр Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО.

Ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с ЕС , восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.

Такой пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти объявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в видеообращении, говорится в сообщении пресс-службы.

Порошенко напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

"По моей инициативе Верховная Рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. И это произошло ровно два года назад. Помните, кто-то предлагал тогда" новый курс ". Кто-то спрашивал:" Какая разница? ". Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе ", - отмечает Порошенко.

Он добавил, что власти хотя бы формально должны придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции.

"Слова, по крайней мере, говорят правильные. Но действия часто идут вразрез со сказанным. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть", - отмечает Петр Порошенко.

По его мнению, первое, что надо сделать, - прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры. "Гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - пояснил он.

Следует реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО - отмечает пятый Президент.

Также следует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах и получить план действий по членству в НАТО.

Именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу - отмечает пятый Президент.

"Мы в свое время планировали получение ПДЧ на 2023 год. Удастся ли вписаться в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на РоSSию", - считает он.

Лидер "Европейской Солидарности" убежден - необходимые шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: "Такие как, например, расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе из разведывательного общества, у нас секреты больше не «текут» в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие ", - отметил Порошенко.

Пятый президент посоветовал нынешней власти взять как пример опыт своей команды, которая получила безвиз.