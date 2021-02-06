В Раде рассматривают возможность внеочередной сессии на следующей неделе

"Вопрос проведения сессии обсуждается. Но пока без точной даты".

Верховная Рада может собраться на следующей неделе на внеочередную сессию.

На повестке дня вопрос законодательных изменений относительно полномочий исполняющего обязанности министра. Рассмотрение вопроса относительно назначения Юрия Витренко вице-премьером, министром по вопросам энергетики маловероятен. Сейчас необходимых голосов "за" не хватает. Сбор голосов продолжается.

Об этом LB.ua сообщили несколько источников во фракции "Слуга народа". Информацию подтвердил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Обсуждается такой вариант (Ред .: проведение внеочередной сессии ВР на следующей неделе). Необходимо принять закон о полномочиях и.о. министра. Пока вопрос Витренко не обсуждается ", - отметил источник из руководства партии" Слуга народа ".

Другой собеседник из фракции "Слуга народа" отметил, что "вопрос проведения сессии обсуждается. Но пока без точной даты".

Еще один депутат из "Слуги" подчеркнул, что "сейчас идет сбор голосов за Витренко. Но пока их недостаточно".

В то же время, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии LB.ua подтвердил, что "вероятность проведения сессии действительно есть".

"Они сейчас считают голоса. Поэтому могут и не собрать", - сказал Железняк. Внеочередные сессии созываются председателем Верховной Рады по требованию президента или не менее 150 народных депутатов.

Исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем телеграм-канале тоже сообщил о вероятности внеочередной сессии.

"На следующей неделе нас ждет попытка собрать и провести внеочередную сессию. Вероятно, в среду - в день, когда запланирован съезд партии СН. Пока рассматриваются два варианта ее проведения: а) внести министра энергетики Витренко и продавить его через зал под аккомпанемент угрозы веерных отключений электричества из-за кризиса в энергетике; Б) проголосовать в каком-то из законопроектов поправку, которая позволяет и.о. министра исполнять обязанности 90 дней (сейчас 30 и у Витренко они прошли) ".

Напомним, что Юрий Витренко с 22 декабря 2020 года занимает должность первого заместителя министра энергетики Украины и исполняет обязанности министра.

Верховная Рада дважды рассматривала его кандидатуру для назначения полноценным министром, но оба раза он получал отказ. 17 декабря, еще до назначения в Минэнерго, за Витренко проголосовали только 186 депутатов, а 28 января - 204 депутата.

Премьер Денис Шмыгаль должен до конца февраля еще раз внести кандидатуру на должность министра. Не исключено, что это снова будет Витренко.