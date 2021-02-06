РоSSийская пропаганда развернула кампанию против западных вакцин, - NYT

Публикации направлены на формирование положительного имиджа роSSийского "Спутника V".

РоSSийская пропаганда развернула кампанию против западных вакцин, - NYT
Фото: sputnik-ossetia.ru

Связанные с государством роSSийские СМИ запустили информационную кампанию против западных вакцин от коронавируса, пишет New York Times со ссылкой на представителей Госдепа и исследователей из группы Alliance for Securing Democracy.

Пропаганда нацелена в основном на страны Латинской Америки, включая Мексику, которая на этой неделе подписала соглашение о покупке роSSийского "Спутника V", и Аргентину, где им уже вакцинируют граждан.

Информационная кампания проводилась в испаноязычном сегменте соцсетей, а в Мексике ее поддержало даже посольство РоSSии. Кампания сводится к тиражированию любых положительных сообщений о роSSийской вакцине и преувеличению каждой негативной истории или проблемы о вакцинах из США.

По оценкам исследователей, роSSийские СМИ разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости, где сообщалось о смерти людей после прививки американскими вакцинами. Но новости о том, что причиной смертей была не вакцина, уже не публиковали.

Активными участниками кампании в публикации назван телеканал Russia Today и агентство Sputnik.

Подобная пропаганда распространяется и в странах Восточной Европы, которые еще ведут переговоры о закупке роSSийской пропаганды, в странах Центральной и Западной Африки.

Напомним, что граждан Украины будут вакцинировать или западными, или китайскими вакцинами

Первую партию Украина получит в середине февраля. Это будет 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech для 58,5 тыс. человек в рамках инициативы COVAX.

Параллельно в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford для следующих этапов кампании. Эта вакцина также будет получена в рамках COVAX.

Украина также законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. Украина ожидает первую партию на 700 тыс. доз этой вакцины в конце февраля.

Британская закупочная организация Crown Agents законтрактовала для Украины 12 млн доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Их поставки тоже должна начаться в феврале.

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