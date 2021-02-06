"Нет достаточных доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства".

Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности, когда в июле 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, пишет "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское СМИ .

По словам Блока, нет достаточных доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела понять, какую роль Украина сыграла в этой катастрофе. Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

В отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что "было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть того времени, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации, за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта".

Кроме того, похоже, что роSSийские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации, отметил министр.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды обратились к РоSSии и Украине с просьбой о сотрудничестве. "На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", - сказал Блок.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов в настоящее время - единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов.

В ноябре 2020 года Объединенная следственная группа обнародовала новые материалы по делу. Среди этих данных - перехват разговора террористов "ДНР" с их роSSийскими кураторами

Кроме того, судьи отказали адвокатам обвиняемых в расследовании альтернативных сценариев причин катастрофы.