В Гонконге дети с 6 лет будут изучать скандальный закон о нацбезопасности

Школы также теперь должны запрещать ученикам и учителям участвовать в политической деятельности.

В Гонконге дети с 6 лет будут изучать скандальный закон о нацбезопасности
Фото: racurs.ua

Власти Гонконга приняли новые учебные планы, которые обязывают школьников с 6 лет изучать скандальный закон о национальной безопасности, а учителей - следить за их поведением.

Об этом пишет Укринформ

Так, согласно новым предписаниям, все ученики гонконгских школ, начиная с 6 лет, будут посещать новые уроки, что будет "помогать им понять историю и развитие страны, важность национальной безопасности, флага, герба и государственного гимна".

Школьники будут изучать и преступления, признанные уголовно наказуемыми по новому закону, в частности, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными государствами.

Во время этих уроков учителя должны будут "четко указать школьникам, что обеспечение национальной безопасности является обязанностью всех граждан, и здесь нет места для дискуссий или компромиссов".

Школы также теперь должны запрещать ученикам и учителям участвовать в политической деятельности, например, петь определенные песни и выкрикивать лозунги. А из школьных библиотек уберут все книги, которые так или иначе подрывают закон о нацбезопасности.

Согласно новым правилам, учителя также должны будут следить за поведением детей и сообщать обо всех проявления поддержки движения в защиту демократии.

Власти Гонконга считают, что образование в сфере национальной безопасности нужно для того, чтобы развить у школьников "чувство принадлежности к стране, чувство национальной идентичности, а также осознание и чувство ответственности за обеспечение национальной безопасности".

Добавим, закон о национальной безопасности власти приняли в июне 2020 года. По мнению властей КНР, он был необходим для сдерживания продемократического протестного движения, в которое были вовлечены, в частности, и тысячи детей.

Документ расширяет полномочия полиции, запрещает мятежи и подрывную деятельность против государства.

Против закона выступили, среди прочих, США, Европейский Союз, Австралия, Япония и Канада.

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