Сегодня оккупанты ранили двух украинских военных

Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Сегодня оккупанты ранили двух украинских военных
Фото: ukrinform.ua

Сегодня, 6 февраля, около 13:00 в результате обстрела оккупантами в районе Торецка и Северодонецка на Донбассе получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в телеграм-канале ТКГ.

Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Сегодня, 6 февраля, оккупанты стреляли около Водяного.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
За сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеЗа сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканаловВ Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканалов
Секретарь СНБО: В Украине много антиукраинских каналов, но для санкций нужны основанияСекретарь СНБО: В Украине много антиукраинских каналов, но для санкций нужны основания
Владимир Зеленский выдал указ о запрете трех украинских телеканалов: реакция СетиВладимир Зеленский выдал указ о запрете трех украинских телеканалов: реакция Сети
РоSSия держит в местах несвободы 109 украинских политзаключенных, - ДенисоваРоSSия держит в местах несвободы 109 украинских политзаключенных, - Денисова
Паспорт в смартфоне принимают 10 украинских аэропортов, - КриклийПаспорт в смартфоне принимают 10 украинских аэропортов, - Криклий
Оккупанты пять раз нарушили режим тишины на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Оккупанты разместили гаубицы, минометы и 14 танков близ Новоселовки, - СЦККОккупанты разместили гаубицы, минометы и 14 танков близ Новоселовки, - СЦКК
Сегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналисткуСегодня в Беларуси задержали 15 человек, в том числе швейцарскую журналистку
Последние новости
Подгружаем последние новости