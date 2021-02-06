Новостей.COM ⇒
2021-02-06
Сегодня оккупанты ранили двух украинских военных
Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.
Фото: ukrinform.ua
Сегодня, 6 февраля, около 13:00 в результате обстрела оккупантами в районе Торецка и Северодонецка на Донбассе получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в телеграм-канале ТКГ.
Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.
"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Сегодня, 6 февраля, оккупанты стреляли около Водяного.