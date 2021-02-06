Сегодня оккупанты ранили двух украинских военных

Сегодня, 6 февраля, около 13:00 в результате обстрела оккупантами в районе Торецка и Северодонецка на Донбассе получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в телеграм-канале ТКГ.

Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" на обоих участках фронта и направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Сегодня, 6 февраля, оккупанты стреляли около Водяного.