Зарплата как в Польше: Гетманцев подкорректировал планы Шмыгаля

В Украине зарплата сравняется с польской не через десять лет, как прогнозирует глава Кабмина Денис Шмыгаль, а значительно позже. Такую неутешительную мысль обнародовал председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время эфира на одном из телеканалов.

Напомним, Денис Шмыгаль недавно озвучил амбициозные планы правительства уравнять зарплату в Украине с польской или словацкой уже через десять лет.

Однако Даниил Гетманцев считает, что коллега погорячился с таким прогнозом. На самом деле Украине придется пройти гораздо более длинный путь, чтобы догнать ближайших западных соседей из Евросоюза .

"О зарплатах таких, как в Польше . Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте ", - заявил Гетманцев.