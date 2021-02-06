Зарплата как в Польше: Гетманцев подкорректировал планы Шмыгаля
В Украине зарплата сравняется с польской не через десять лет, как прогнозирует глава Кабмина Денис Шмыгаль, а значительно позже. Такую неутешительную мысль обнародовал председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время эфира на одном из телеканалов.
Напомним, Денис Шмыгаль недавно озвучил амбициозные планы правительства уравнять зарплату в Украине с польской или словацкой уже через десять лет.
Однако Даниил Гетманцев считает, что коллега погорячился с таким прогнозом. На самом деле Украине придется пройти гораздо более длинный путь, чтобы догнать ближайших западных соседей из Евросоюза.
"О зарплатах таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам, чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте ", - заявил Гетманцев.
Между тем, Украина намерена забрать своих работников из Польши и других стран - хотя бы частично. Так, правительство подало в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена денежная помощь для становления собственного бизнеса украинским заробитчанам. Правительство обещает до 150 000 гривен тем заробитчанам, которые согласятся более не возвращаться на работу за границу, а начать собственное дело, здесь в Украине. Если этот план удастся, то вероятно нам все-таки удастся догнать поляков ранее, чем за четыре десятилетия.