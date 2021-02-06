Еще 51 украинский военный заболел ковидом

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек.

Еще 51 украинский военный заболел ковидом
Фото: Київрада

5 февраля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек.

По состоянию на 10:00 в украинской армии ковидом болеет 664 человека.

"Всего за время пандемии выздоровели 15 083 человека, летальных случаев 43. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 62 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля в Украине было зафиксировано 4 310 новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализированы 1 884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели 7 158 человек.

Польша предоставила Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

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