Еще 51 украинский военный заболел ковидом
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек.
5 февраля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек.
По состоянию на 10:00 в украинской армии ковидом болеет 664 человека.
"Всего за время пандемии выздоровели 15 083 человека, летальных случаев 43. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 62 человека", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 февраля в Украине было зафиксировано 4 310 новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализированы 1 884 человека, летальных случаев - 129, выздоровели 7 158 человек.
Польша предоставила Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.