Сегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного

За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Богдановка роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а около Водяного, что на Приазовье, - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, в результате обстрела со стороны роSSийских наемников на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий.