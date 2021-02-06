Сегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного

5 февраля вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Фото: pravda.com.ua

За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Богдановка роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а около Водяного, что на Приазовье, - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, в результате обстрела со стороны роSSийских наемников на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий.

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